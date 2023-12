Biden sconfessa Netanyahu

L’avvertimento del presidente Usa Joe Biden: «Israele sta cominciando a perdere il sostegno in tutto il mondo. Netanyahu non vuole i due Stati, deve cambiare governo».

Intanto l’Onu continua a denunciare la situazione «da inferno sulla terra» a Gaza.

E l’esercito israeliano è pronto ad allagare i tunnel.

«Siamo a un punto di svolta? Io direi proprio di sì».

Alon Pinkas, diplomatico, consigliere di primi ministri quali Shimon Peres e Ehud Barak, risponde al telefono da Tel Aviv, dove è appena tornato da un tour in Europa e dove ha appena letto gli «avvertimenti» della Casa Bianca diretti a Netanyahu e al suo governo «conservatore».

«Il presidente Biden, che io conosco bene, ha parlato pubblicamente, dunque il messaggio è chiaro e non privo di conseguenze».

Che cosa intende?

«Quando gli americani fanno pressioni sui governi amici, tutto comincia in maniera graduale. “Non siamo d’accordo sul dopoguerra a Gaza, sulla soluzione del processo di pace e la nascita di uno Stato palestinese”. Questo è l’inzio di un confronto che non si fermerà alle parole».

Come reagirà Netanyahu?

«Lui è pronto allo scontro. Sia in Israele, sia con l’alleato più importante. Tutti qui sappiamo che avrebbe dovuto dimettersi due mesi fa.

È pronto a vendere l’immagine di un premier che stava per trionfare ma è stato bloccato da forze superiori.

La verità è che non gli importa di Israele, per lui conta solo la propria sopravvivenza politica. Sfidare l’America? Bibi crede che ciò gli dia modo di sopravvivere».

E qual è il fine di Biden?

«È verosimile che il presidente americano pensi a un cambio di governo, ovvero a un esecutivo con il quale collaborare meglio per risolvere la crisi scaturita dalla strage del 7 ottobre».

Come?

«È evidente che Netanyahu e la sua cricca di estrema destra, gli Smotrich, i Ben-Gvir, non possono essere partner per il “dopo”.

Ora, dal punto di vista militare, nel giro di due o tre settimane la situazione sarà per lo più risolta. Ma dopo? Che ne sarà di Gaza? E quale sarà la relazione della Striscia con la Cisgiordania? Che ne sarà di una popolazione allo stremo, ridotta in povertà e disperazione? Come si arriverà ai due Stati?».

Anche Biden non ha risposte…

«Quello che Biden ha segnalato ieri è che Israele è davanti a un problema. Ha chiara l’idea che la pubblica opinione che conta — non tanto quella degli elettori Usa, il voto è ancora lontano — ma quella internazionale, del Consiglio di sicurezza, è tutta contro Israele. Per ora Biden ha fatto argine. Ma non potrà agire così in perpetuo, è contro gli interessi americani».

Dunque?

«Siamo a un punto di svolta».

Ma Israele ha gli strumenti per far cadere Netanyahu?

«Gli strumenti politici ci sono. Esiste la sfiducia costruttiva, per la quale però servono almeno cinque deputati con…gli attributi. Se questo non sarà, come credo, esistono i cittadini: al momento opportuno faranno sentire la propria voce, in piazza».

Ma è concepibile un accordo di pace con i palestinesi, dopo tutto quello che è successo?

«Ora no. Il dramma del 7 ottobre ha lasciato paura e desiderio di vendetta. Ma, tra qualche mese, gli israeliani capiranno che lo status quo resta insostenibile. Uno Stato palestinese?

Tutti diranno no, all’inizio. Ma se ci saranno proposte creative, nuove soluzioni, i cittadini le sosterranno. L’unica cosa certa è che Netanyahu e i suoi non potranno farne parte».