Benedetto da Norcia e il bene comune

Nato in una delle migliori famiglie della provincia umbra, viene a Roma. Un ambiente non consono ai propri desideri — come scrive Gregorio Magno, suo primo biografo — lo spinge a ritirarsi in una grotta, a Subiaco, «per non precipitare anch’egli tutto intero nell’abisso, se si fosse dato anche in parte a quella scienza mondana». Benedetto non fugge, non si chiude in uno sterile ripiegamento su sé stesso, ma cerca la propria strada e la trova nel silenzio di un eremo alla presenza di Dio. Leggendo le pagine dei Dialoghi, scritti dal pontefice, si scopre il volto inedito del santo. Uomo di grandi aspirazioni e di poche parole. Ha il dono dell’introspezione e dell’empatia: capisce il fratello con le sue ansie e i suoi problemi. Queste caratteristiche, plasmate alla luce di una forte volontà, si aprono alla collettività, con la creazione di un nuovo modo di vivere le relazioni personali e la comunità. Per questo Benedetto è il patrono d’Europa, per aver creato pace e unità nel proprio mondo, lacerato da conflitti e crisi.

La società e il fratello sono il perimetro dell’azione benedettina. Si vive di lavoro e preghiera. Le due attività non sono separate, ma unite dall’opus Dei che nel monaco diventa la trama su cui ordire il quotidiano. Una regola ne descrive i contorni. Il monastero, però, non rappresenta un mondo ideale ma concreto che vive nel cuore di un tessuto sociale apportandovi il proprio contributo. Benedetto, pensando alla propria opera, ne disegna i principi: alla superiorità ha opposto l’umiltà (Regola, cap. 7), all’interesse del singolo ha preferito la solidarietà, all’autorità ha sostituito il dialogo (cap. 3), all’emarginazione ha risposto con l’accoglienza (cap. 53). Una nuova realtà è nata sulla roccia del Vangelo. Il coenobium, sorto come scuola evangelica diventa così, anche, azienda, nella quale si lavora per sostenersi. Un’economia basata sul solidarismo che rifiuta il profitto. I prodotti vengono venduti a un prezzo inferiore per permettere a tutti di acquistarli «perché in tutto sia glorificato Dio» (cap. 57). Un’economia nuova nasce dal pensiero del santo per una società che rifiuta il consumismo, aprendosi alle logiche della prossimità e dell’accoglienza.

L’attenzione alla persona è il filo rosso che lega le varie parti della Regola, anche nelle disposizioni che toccano le mancanze alla vita benedettina (cap. 44, 45, 46). Seppur oggi anacronistiche, esse mettono in risalto non la deterrenza della pena ma l’attenzione all’agente incorso nell’errore. Una rieducazione che mira all’unità dell’individuo, libero di autodeterminarsi in vista del bene proprio che è quello comune, se inserito in una famiglia spirituale. L’uomo è al centro di tutto. La preghiera, il lavoro, la lettura e anche lo svago servono per formare una nuova collettività chiamata a portare frutti di bellezza e di bene per gli altri. Tutto questo, però, non viene circoscritto alle sole mura di un monastero ma si apre al mondo, presentando questi valori come fondamentali per la costruzione di una società più equa e ispirata al Vangelo. Non ci sono steccati ma solo la parola del Cristo che supera ogni differenza. L’ambiente, la comunità, i rapporti giuridici ma anche il concetto di proprietà e l’uso retto dei beni sono parte di quella redenzione che parte dal cuore e si riversa nella realtà di tutti i giorni.

La Regola chiede di vivere, con integrità, il Vangelo e null’altro. Una serie di consigli utili non solo a chi ha fatto una scelta monastica ma anche a tutti coloro che sono alla ricerca di una guida nella selva della vita. Moltissimi, pur non essendo legati da voti, salgono a Montecassino per un consiglio o un aiuto. Tanti gli episodi in cui Benedetto risolve la vita delle persone, prendendo a cuore i problemi con cui il quotidiano assilla la realtà. Nel Prologo, guardando agli uomini del proprio mondo, scrive: «Ascolta, o figlio, gli insegnamenti del maestro; apri l’orecchio del tuo cuore; accogli volentieri le esortazioni del padre che ti ama, e mettile efficacemente in pratica. Così, con la fatica dell’obbedienza ritornerai a Dio, dal quale ti sei allontanato con la pigrizia della disobbedienza. Dunque, mi rivolgo a te, chiunque tu sia, che rinunciando a ogni personale volontà, impugni le forti e gloriose armi dell’obbedienza per combattere nell’esercito di Cristo, vero re». L’insegnamento benedettino si mostra quanto mai attuale. Monaci e laici ne vivono i consigli per la costruzione di un mondo pacificato e degno di essere vissuto in verità e amore.