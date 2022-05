Armi, intelligence, addestramento Ma fin dove si spingerà l’aiuto a Zelensky?

Oggi, specie in Italia, c’è una forte polemica politica sulla distinzione tra «armi offensive» e «armi difensive». Ma val la pena ricordare che questo distinguo è stato teorizzato dal Pentagono: Biden lo ha usato costantemente nelle prime settimane del conflitto. Un solo esempio: il 12 marzo il presidente americano diceva a una riunione di democratici a Philadelphia: «non manderemo armi offensive, come carri armati o aerei; questo si chiama Terza guerra mondiale. Non scherziamo, ok?». Il concetto, dunque, era: gli Usa appoggiano la resistenza ucraina, ma non vogliono attaccare direttamente la Russia. Uno schema superato proprio con il vertice dell’Alleanza Atlantica a Bruxelles, quando un po’ tutti hanno preso atto di due fatti evidenti. Primo: l’esercito ucraino stava reggendo sul campo; secondo: Putin non aveva alcuna intenzione di aprire un negoziato serio.

Da quel momento gli Usa e alcuni alleati, come la Gran Bretagna, sono entrati in una logica di rialzo continuo. Il leader della Casa Bianca ha aumentato gli stanziamenti, fino a chiedere al Congresso 33 miliardi di dollari, (20 miliardi in armamenti) per sostenere lo sforzo degli ucraini. Biden ha mobilitato l’industria bellica e ha riproposto le norme e gli slogan adottati da Franklin Delano Roosevelt, all’inizio della Seconda guerra mondiale: «Gli Stati Uniti saranno ancora l’Arsenale della Democrazia». Il Pentagono sta inviando in Ucraina ordigni sempre più potenti e più moderni. Dai missili anti-carro Javelin si è passati ai droni-kamikaze, agli obici con una media gittata e ora si sta pianificando la spedizione di missili anti-nave per liberare una rotta nel Mar Nero, presidiato dalla flotta russa. Non basta. Nelle basi Nato, gli specialisti statunitensi stanno addestrando i militari ucraini a usare gli ordigni di fabbricazione americana. Da pochi giorni «hanno completato il ciclo di formazione» più di 200 ufficiali di Volodymyr Zelensky.

E poi, naturalmente, c’è il capitolo dell’intelligence. Il portavoce del ministero della Difesa, John Kirby, insiste sul teorema seguente: «Noi forniamo informazioni riservate agli ucraini, così come fanno altri alleati. È un flusso legittimo e limitato. Ma gli Stati Uniti non sono coinvolti nella scelta dei bersagli. È l’esercito ucraino a decidere chi, come e quando colpire». Kirby si riferisce all’affondamento dell’incrociatore russo «Moskva», il 15 aprile scorso, e alla sequenza di almeno 12 generali, eliminati, secondo le rivelazioni del New York Times, grazie alle «soffiate» delle spie statunitensi.

Ma la questione, ormai, è più generale e viene dibattuta dentro l’amministrazione, nel Congresso, tra gli analisti dei centri studi, sui media più importanti. Fino a dove può spingersi l’appoggio a Zelensky? Resta immutata solo la premessa essenziale: gli Usa non manderanno soldati a combattere direttamente sul terreno. Tutto il resto è in discussione. Biden ha una doppia esigenza che, con il passare delle settimane, diventa sempre più contraddittoria. Da una parte, evitare di dare ai russi il pretesto di allargare il conflitto; dall’altra, «ragionare con il ritmo della guerra», come dice il segretario alla Difesa Lloyd Austin. Lo scenario sul campo è pericolosamente in bilico. Gli ucraini danno l’impressione di poter lanciare la controffensiva nel breve termine; nello stesso tempo si teme che il 9 maggio, «giorno della Vittoria», Putin possa prendere iniziative devastanti.

Biden, quindi, dovrà decidere come «riposizionare» gli Stati Uniti. La spinta interna è forte. Oltre il 70% dell’opinione pubblica appoggia l’invio di armi letali agli ucraini. Il Congresso è da sempre schierato in modo bipartisan sulla linea dura. Il 30 aprile scorso, la Speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, ha incontrato Zelensky a Kiev, promettendogli: «Saremo con voi fino alla vittoria». L’America si aspetta che il presidente adesso spieghi che cosa significhi in concreto.