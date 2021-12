Allarme intensive in 12 regioni. Positivi, uno su 4 è under 20

Lombardia e Lazio rischiano la zona gialla, altre sette quella arancione Si torna a discutere dell’ipotesi lockdown per chi non è immunizzato. La lotta contro il virus deve andare avanti perché il contagio non accenna a diminuire. I positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati quasi 25 mila, cioè meno della metà del giorno precedente, ma con un quarto dei tamponi eseguiti (217 mila). E infatti si impenna il tasso di positività, ora a due cifre: 11,5%, il doppio del giorno prima. Aumentano a ritmo sostenuto anche i ricoverati in terapia intensiva, da 1.071 a 1.089, e nei reparti ordinari 9.220, 328 in più. Tornano sotto quota 100, invece, i decessi: nelle ultime 24 ore sono stati 81.

Dodici regioni hanno già più del 10 per cento dei letti in terapia intensiva occupati da pazienti Covid. Due, Lazio e Lombardia, potrebbero essere in zona gialla dal 3 gennaio. Nei sette territori già in giallo — Trentino e Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, Liguria e Marche —, il rischio è un passaggio in zona arancione. È il quadro restituito dall’ultimo report completo dell’Istituto superiore di Sanità. Che evidenzia inoltre un’età media sempre più bassa dei contagiati: 39 anni. Un positivo su quattro ha meno di 20 anni. La malattia colpisce però più duramente adulti e anziani non vaccinati: tra gli ultraottantenni il rischio di ricovero in rianimazione è 85 volte maggiore per i non immunizzati, tra i 60-79enni è più alto di 12,8 volte e tra i 40-59enni di oltre sei. «Negli ultimi 30 giorni — è scritto nel report — si è osservata una maggiore incidenza di casi nella popolazione non vaccinata». E sul tavolo del governo torna l’ipotesi del lockdown per i non immunizzati, sul modello della Germania, soprattutto se i contagi dovessero aumentare ancora.

Il virus quindi circola ora, come mai prima, tra ragazzi e bambini. Guardando poi ai positivi under 20 (26% del totale), quasi la metà (48%) ha tra i 6 e gli 11 anni, il 36% tra i 12 e i 19, l’11% tra i 3 e i 5 e il 5% è sotto i 3 anni. Nell’ultimo decreto il governo ha previsto alcuni strumenti che, insieme all’incremento delle vaccinazioni tra i bambini, possano proteggere le lezioni in presenza alla ripresa della scuola dopo l’Epifania. È previsto un investimento di nove milioni per potenziare lo screening e garantire l’indispensabile tracciamento, saltato nelle ultime settimane per via dell’altissima richiesta di tamponi. Saranno i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare, sotto il comando del commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo, a permettere un incremento dei test. La struttura commissariale fornirà anche mascherine Ffp2 e Ffp3 a insegnanti e personale scolastico a contatto con bambini che non possono vaccinarsi. Tutto per evitare eventuali decisioni locali di far slittare la ripresa delle lezioni.

Il report dell’Iss

«Negli ultimi 30 giorni maggiore incidenza di contagi tra chi non è vaccinato»

Sotto osservazione, come sempre, anche la tenuta della capacità del vaccino di proteggere dalla malattia. Dopo cinque mesi la copertura rispetto al contagio, sia asintomatico sia sintomatico, crolla dal 71,5 al 31%. «Rimane elevata l’efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa — è scritto nel report dell’Iss —: negli immunizzati con ciclo completo da meno di 150 giorni è pari al 92,7%, mentre cala all’82,2% nei vaccinati che hanno completato il ciclo da oltre 150 giorni». Di qui l’importanza di non rinviare la terza dose, come più volte sollecitato dagli esperti. «L’efficacia nel prevenire la diagnosi e i casi di malattia severa sale rispettivamente al 71 e al 94% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva». In questi giorni sempre più over 80 si stanno sottoponendo alla terza dose: «Siamo arrivati al 63-64% della platea e contestualmente in tutte le fasce d’età sta crescendo l’attenzione», dice il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro. La variante Omicron spinge le immunizzazioni, anche tra i giovani. «La fascia d’età tra 20 e 29 anni ha raggiunto quasi il 91% di copertura con le prime dosi, la fascia 12-19 anni quasi l’80%». A breve il limite minimo di tempo tra primo ciclo e dose booster scenderà a 4 mesi. A partire da oggi, potranno farsi somministrare la terza dose anche i ragazzi tra i 16 e i 17 anni e i soggetti fragili dai 12.

La lotta contro il virus deve andare avanti perché il contagio non accenna a diminuire. I positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati quasi 25 mila, cioè meno della metà del giorno precedente, ma con un quarto dei tamponi eseguiti (217 mila). E infatti si impenna il tasso di positività, ora a due cifre: 11,5%, il doppio del giorno prima. Aumentano a ritmo sostenuto anche i ricoverati in terapia intensiva, da 1.071 a 1.089, e nei reparti ordinari 9.220, 328 in più. Tornano sotto quota 100, invece, i decessi: nelle ultime 24 ore sono stati 81.