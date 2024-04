10 anni dalla canonizzazione di San Giovanni Paolo II, una Messa a S.Pietro

Il 27 aprile 2014 Giovanni Paolo II è stato dichiarato Santo. Una grande festa quei giorni ha investito il Vaticano e il mondo intero.

La Diocesi di Roma vuole ricordare e festeggiare quel momento e per questo il Cardinale De Donatis, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, ha inviato una lettera al “Popolo Santo” della Diocesi per invitare tutti a partecipare alla Messa che si terrà proprio il 27 aprile alle ore 17 nella Basilica di San Pietro in Vaticano.

Il Cardinale ricorda l’intenso rapporto del Papa polacco con la Diocesi di Roma. San Giovanni Paolo II durante il suo pontificato ha infatti visitato ben 301 parrocchie e quando le condizioni di salute nel 2002 non gli consentirono più di girare troppo per la città, iniziò ad invitare le comunità parrocchiali in Vaticano: 16 comunità si recarono nell’Aula Paolo VI.

“Questo tratto di vicinanza e di familiarità traspare come filo d’oro dei ricordi custoditi nei cuori dei romani.

Egli aveva la capacità di ascoltare sia le gioie che le inquietudini che viveva il popolo di Dio, attraverso la concretezza della vita parrocchiale, per formulare poi le risposte che andavano anche oltre le realtà locali.

In questo modo le parrocchie visitate dal Papa diventavano una vera Cattedra di Pietro dalla quale si sentiva la voce del Vescovo di Roma come Pastore della Chiesa Universale”, dice il Cardinale nella sua Lettera.

La Diocesi di Roma fa sapere che per il 27 aprile, i sacerdoti che lo desiderano potranno concelebrare, portando con sé camice e stola bianca.